Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte zerkratzen vier Autos in Horneburg - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben am Montag zwischen 10:00 h und 16:20 h in Horneburg in der Straße "Bleiche" hinter dem Gebäudekomplex, in dem auch die Horneburger Polizeistation untergebracht ist, vier dort geparkte Autos zerkratzt und dabei einen erheblichen Sachschaden angerichtet.

Insgesamt wurde ein Schaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro dabei verursacht.

Die Ermittler der Horneburger Polizei suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

