POL-CUX: Werkzeug entwendet ++ mehrere Unfälle mit Verletzten

Werkzeug entwendet

Wurster Nordseeküste / Dorum. Am vergangenen Wochenende sind bisher unbekannte Täter zum wiederholten Mal in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus eingebrochen. Das Haus wird gerade saniert. Entwendet wurde diverses Werkzeug, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Auf geparktes Auto aufgefahren

Geestland / Debstedt. Gestern Morgen gegen 6.30 Uhr wurde ein 21-jähriger Langener bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der junge Mann fuhr mit seinem PKW auf der Langener Landstraße in Debstedt. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der 21-jährige ungebremst auf ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Unfall beim Abbiegen - Autofahrer verletzt

Hollnseth. Gestern Mittag gegen 14 Uhr wurde ein 40-jähriger aus Bremervörde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann wollte auf der Alten Dorfstraße in Hollnseth einen Traktor mit Anhänger überholen. Der Fahrer des Gespanns, ein 44-jähriger ebenfalls aus Bremervörde, wollte jedoch nach links abbiegen. Dabei übersah er den bereits im Überholvorgang befindlichen PKW und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Der Fahrer des PKW verlor die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 40-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktor und der PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Entgegenkommenden PKW übersehen - beide Autofahrer verletzt

Wingst. Beide Autofahrer wurden gestern Nachmittag gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall in Wingst-Bargkamp leicht verletzt. Eine 65-jährige aus Lamstedt wollte mit ihrem PKW nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 26-jährigen aus Lamstedt. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An den PKW entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

