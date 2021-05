Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Ahaus bei einem Auffahrunfall erlitten. Ein Ahauser hatte den Adenauerring gegen 09.25 Uhr in Richtung Legden befahren. Dabei bemerkte der 55-Jährige zu spät, dass eine Velenerin vor ihm ihr Fahrzeug verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr Legdener Straße/Gescher Damm/Adenauerring/Parallelstraße gestoppt hatte. Die leicht verletzte 37-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

