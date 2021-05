Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210504.4 Kellinghusen: Betrunkenes Paar verunfallt

Kellinghusen (ots)

Am späten Sonntagabend ist ein alkoholisiertes Ehepaar in Kellinghusen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der Mann und die Frau entfernten sich vom Unfallort, Polizisten trafen sie wenig später jedoch zuhause an. Beide mussten sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 39-Jährige in Begleitung seiner ein Jahr jüngeren Partnerin in einem Audi auf der Bundesstraße 206 aus Richtung Itzehoe kommend in Richtung Kellinghusen unterwegs. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und vorherigem Alkoholgenuss kam der Kellinghusener innerhalb des Kreisverkehrs Overndorfer Straße von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Laut Zeugenangaben entfernte er sich im Anschluss gemeinsam mit seiner Beifahrerin vom Ort. Beamte suchten daraufhin die registrierte Halteranschrift des Audis auf und trafen dort die Verunglückten an. Beide Personen waren alkoholisiert, ein Atemalkoholtest bei dem vermutlichen Fahrer ergab 1,78 Promille. Aufgrund ihrer Verletzungen gelang es der 38-Jährigen nicht, erfolgreich zu pusten. Das Paar machte widersprüchliche Angaben, wer den Wagen gelenkt hatte, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme eine Blutprobe für Mann und Frau anordneten. Die Kellinghusenerin leitstete dabei erheblichen Widerstand und spukte einem Polizisten ins Gesicht. Sie wird sich strafrechtlich wegen ihres Verhaltens verantworten müssen. Ihren Mann erwartet eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Verkehrsunfallflucht und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn einen Führerschein besaß der Beschuldigte nicht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachte ein Rettungswagen das Duo in ein Krankenhaus, da es verstärkt Schmerzen infolge des Unfalls verspürte.

Merle Neufeld

