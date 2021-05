Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Drogendealer nach Wohnungsdurchsuchung festgenommen

Dormagen (ots)

Am Freitagabend (30.04.) erhielten Polizeibeamte von Zeugen den Hinweis auf einen möglichen Rauschgifthandel in einem Mehrfamilienhaus in Stürzelberg. Nachdem die Beobachtungen der Beamten den Verdacht untermauerten, wurde bei der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss beantragt.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden verschiedene Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag sowie typische Handelsutensilien aufgefunden und sichergestellt.

Der 31 Jahre alte polizeibekannte Dormagener wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter beim Amtsgericht Neuss vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell