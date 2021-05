Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einladung zur länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick"

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Mittwoch (05.05.) findet die Verkehrsaktion "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" statt. Seit dem Jahr 2018 findet die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" mit immer wechselnden Schwerpunktthemen statt. In den vorherigen Jahren hatte die Polizei "Brummis im Blick" oder konzentrierte sich auf das Thema "Ablenkung - Fokus on the Road". In diesem Jahr werden Maßnahmen, die zur Reduzierung der Anzahl von getöteten und schwerverletzten Radfahrenden beitragen, durchgeführt. Ziel ist es, alle Verkehrsteilnehmer für die besonderen Anforderungen rund um den Radverkehr zu sensibilisieren. Weitere Informationen zur Verkehrsaktion und die Schwerpunkte der Kreispolizeibehörde finden Sie auf der Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/sichermobilleben-radfahrende-im-blick

Im Rahmen der Aktion können interessierte Journalistinnen und Journalisten am Mittwoch (05.05.) die Kontrollstelle auf der Neusser-Furth, im Bereich Kaarster Straße/ Viersener Straße, um 10:30 Uhr besuchen.

Zusätzlich werden Eindrücke der Kontrollstellen auf den Social-Media-Kanälen der #PolizeiRKN veröffentlicht. Am Verkehrsaktionstag (Mittwoch, 05.05.), in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr, tritt der Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Rhein-Kreis Neuss mit den Menschen auf Facebook in den Dialog. Der erfahrene Polizist, Hauptkommissar Gereon Hogenkamp, ist Leiter der Verkehrsunfallprävention sowie Opferschutzbeauftragter und steht für die Fragen der Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema "Straßenverkehr" auf Facebook zur Verfügung. Alle Infos dazu, erfahren Sie auf der folgenden Facebook-Seite: https://www.facebook.com/polizei.nrw.ne

Medienvertreter werden gebeten, sich vorab unter pressestelle.neuss@polizei.nrw oder telefonisch unter der 02131 300-14000 anzumelden. Aufgrund der Pandemie bitten wir Sie, die geltenden Abstandsregelungen einzuhalten, eine Mund-Nasen-Abdeckung und sich mit Fragen an den vor Ort befindlichen Vertreter der Pressestelle zu wenden.

