Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 21054.2 Meldorf: Dieb hat leichtes Spiel

Meldorf (ots)

Am Montagvormittag hat ein Dieb ohne viel Aufwand reiche Beute machen können. Er entwendete aus einer in einem Fahrradkorb unbeaufsichtigt zurückgelassenen Tasche ein Portemonnaie. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 09.15 Uhr parkte eine Seniorin ihr Fahrrad in einem Hinterhof der Klosterstraße, um für nur wenige Minuten eine Bekannte zum Klönschnack in einem Haus aufzusuchen. Dabei ließ die Dame ihre Handtasche in dem Fahrradkorb zurück. Sie ging davon aus, in dem Hof sei ihr Eigentum sicher. Allerdings musste sich die 76-Jährige eines Besseren belehren lassen, denn bei ihrer Rückkehr war ihr Portemonnaie mit 100 Euro Bargeld weg.

Täterhinweise gibt es bisher nicht - Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell