POL-IZ: 210503.6 Horst: Einbrecher wüten in ehemaliger Wollfabrik

Horst (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in die ehemalige Kammgarnspinnerei in Horst eingestiegen und haben das Objekt im Inneren verwüstet. Was genau die Täter stahlen, bleibt zu klären.

Im Zeitraum von Freitag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 05.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Bürotrakt in der Bahnhofstraße. Sie zerstörten Scheiben und Inventar und nahmen mindestens einen Flachbildschirmfernseher mit. Auch in den angrenzenden Lager- und Werksräumen wüteten die Eindringlinge und richteten einen erheblichen Schaden an.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sollten sich daher mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

