Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210503.5 Heide: Drogenfahrt und weitere Delikte

Heide (ots)

Am Freitagabend hat eine Streife in Heide einen Autofahrer überprüft, der berauscht am Steuer eines nicht zugelassenen Fahrzeugs saß. Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Gegen 22.00 Uhr fiel den Beamten in der Mühlenstraße ein Volkswagen auf, der ohne Beleuchtung unterwegs war. Die Einsatzkräfte entschlossen sich, den Wagen zu kontrollieren und stoppten ihn schließlich in der Straße Kelters Drift. Zuvor entdeckten die Polizisten im Hinterherfahren, dass die Kennzeichen entstempelt waren. Am Steuer des VWs saß ein 37-Jähriger, der angab, sein Fahrzeug die nächsten Tage hätte zulassen wollen. Bei dem Heider bemerkten die Beamten gerötete Bindeheute und stecknadelgroße Pupillen, woraufhin der Beschuldigte bereitwillig einräumte, vor Stunden Speed konsumiert zu haben. Ein später auf dem Revier durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine, so dass sich der Betroffene einer Blutprobenentnahme stellen musste.

Schlussendlich muss sich der 37-Jährige unter anderem wegen der Drogenfahrt und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell