Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Zwei Handys am Hauptbahnhof in Leipzig gestohlen

LeipzigLeipzig (ots)

Gleich zwei Handys wurden am vergangenen Wochenende am Hauptbahnhof in Leipzig gestohlen. Die Bundespolizei appelliert: Geben Sie 8 auf Ihre 7 Sachen!

Die Weihnachtszeit naht und damit auch eine Zeit, in der Taschendiebe für gewöhnlich Hochkonjunktur haben.

So wurde am vergangenen Freitag, gegen 22:00 Uhr einer 33-jährigen Iranerin das Mobiltelefon aus der Jackentasche gestohlen, als diese auf der Rolltreppe im Hauptbahnhof in Leipzig stand.

Nur zwei Tage später entwendeten zwei bisher unbekannte Täter kurz nach Mitternacht das Handy eines Eritreers. Sie boten dem 19-Jährigen eine Zigarette an und entwendeten dabei sein Mobiltelefon aus der Jackentasche.

In beiden Fällen leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Der Wert der Mobilfunktelefone wird mit 280EUR und 360EUR beziffert.

Die Bundespolizei appelliert noch einmal, Wertgegenstände immer in Jackeninnen- oder verschließbare Taschen zu packen. Den Zugriff auf Rucksäcke oder Handtaschen erschweren Sie, indem sie die Öffnung mit einem Körperteil abdecken. Trennen Sie Bargeld und Debit- bzw. Kreditkarten. Sperren Sie bei Verlust von Geldkarten unverzüglich den Geldtransfer bei der Bank und der Polizei.

Und zeigen Sie jeden Diebstahl an- nur so können die Täter überhaupt einer Strafverfolgung zugeführt werden.

In diesem Jahr gingen bisher ca. 180 Taschendiebstahls-Anzeigen bei der Bundespolizeiinspektion Leipzig ein.

Jeder Taschendiebstahl ist einer zu viel - geben Sie 8 auf Ihre 7 Sachen!

