Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Bad Arolsen: Kennzeichen abgerissen - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag, 26.02.2021, auf Samstag, 27.02.2021, wurden in Korbach im Eisenberger Weg an einem roten Mazda, in der Enser Straße an einem Renault Megane und in der Friedrich-Bangert-Straße an einem grauen BMW 320 d Touring jeweils die hinteren amtlichen Kennzeichen durch unbekannte Täter entwendet.

In der Nacht zuvor (25./26.02.2021) wurde in Bad Arolsen-Landau "Am Markt" ebenfalls das hintere Kennzeichen an einem grauen Opel Meriva entwendet. In allen Fällen ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer

Polizeihauptkommissar

