Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Buhlen - Zwei Frauen und ein Mann stehlen Wahlplakat, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte in der Hauptstraße in Edertal-Buhlen ein Wahlplakat der Partei AfD. Ein Zeuge konnte zwei Frauen und einen Mann beobachten, die Polizei bittet um Hinweise.

Kurz nach Mitternacht wurde ein Zeuge durch Geräusche aufmerksam. Als er aus dem Fenster sah, konnte er beobachten, wie ein junger Mann eine Straßenlaterne hochkletterte und ein Wahlplakat der Partei AfD abriss. Der junge Mann und zwei Frauen stiegen anschließend in einen dunklen BMW mit WA-Kennzeichen. Die drei Unbekannten flüchteten mit dem gestohlenen Wahlplakat.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aufgenommen und bittet um Hinweise, die unter der Tel. 05631-9710 entgegengenommen werden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell