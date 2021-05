Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210503.3 Meldorf: Trunkenheitsfahrt in der Nacht zum Sonntag

Meldorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat eine Streife nach einem Hinweis in Meldorf den Fahrer eines Golfes kontrolliert. Wie sich dabei herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 02.45 Uhr erhielt die Polizei einen Tipp, dass in Marne ein alkoholisierter Autofahrer in Richtung Heide abgefahren sein sollte. In Meldorf entdeckten Beamte das verdächtige Fahrzeug, das mit scheinbar überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und ohne ersichtlichen Grund die Mittellinie überfuhr. In der Heider Straße überprüften die Einsatzkräfte den 24-jährigen Insassen schließlich und ließen ihn pusten. Das Ergebnis war ein Promillewert von 1,29, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten und den Führerschein des Dithmarschers einbehielten. Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

