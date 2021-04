Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210430.3 Itzehoe: Fahrraddieb scheitert an der Technik

Am Donnerstag hat ein Fahrraddieb von einem Schulgelände in Itzehoe zwei "halbe" Fahrräder entwendet, um sich daraus ein komplettes zu basteln. Er scheiterte jedoch an der Technik und ließ das Stehlgut zurück.

Donnerstagnachmittag erstatteten zwei Geschädigte bei der Polizei Anzeige, nachdem sie Opfer eines Diebstahls geworden waren. Ein Unbekannter hatte an den Fahrradabstellplätzen der Kaiser-Karl-Schule Hinter dem Sandberg von einem Fahrrad einen Vorderreifen demontiert und ein anderes ohne Vorderreifen entwendet, weil dieser angeschlossen war. Noch in der Straße Hinter dem Sandberg versuchte der Dieb die Räder zusammenzubasteln, was ihm allerdings aufgrund der unterschiedlichen Mechanismen nicht gelang. Offenbar hatte er keine Lust, die Teile zu tragen und ließ sie zurück. Ein Glück für die Geschädigten, die so ihr Eigentum zurückbekamen, allerdings leicht beschädigt.

Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

