POL-IZ: 210430.1 Itzehoe: Diebe schlagen bei Lidl zu

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagvormittag waren Taschendiebe in zwei Itzehoer Lidl-Märkten unterwegs. Sie bestahlen zwei Frauen, indem sie unbemerkt an die Rucksäcke der Damen gingen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 10.00 Uhr hielt sich eine Itzehoerin in dem Lidl-Markt in der Lise-Meitner-Straße auf. Ein Portemonnaie und eine Brieftasche hatte sie während des Einkaufs in ihrem Rucksack deponiert. An der Kasse bemerkte die Dame schließlich, dass einer der Reißverschlüsse ihrer Tasche geöffnet war und die Dokumententasche daraus fehlte. Die Geldbörse war glücklicherweise noch da. Eine verdächtige Person, die für den Diebstahl hätte in Frage kommen können, bemerkte die 81-Jährige nicht.

Den Lidl-Markt in der Carl-Zeiss-Straße besuchte eine 71-Jährige ab 11.10 Uhr für etwa 20 Minuten. Auch sie trug einen Rucksack, in dem sich bei Betreten des Ladens ein Portemonnaie befand. Als die Seniorin ihren Einkauf zahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihr Rucksack geöffnet war und die Geldbörse mit 170 Euro fehlte. In der Fleisch- und Wurstabteilung hätte sie einen leichten Stoß wahrgenommen und neben ihr hätte eine Frau am Boden gehockt. Ob die Unbekannte mit der Tat im Zusammenhang steht, ist unklar.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

