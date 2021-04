Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210429.6 Oldenborstel: Pedelec aus Lagerhalle entwendet

Oldenborstel (ots)

Bereits im Zeitraum vom 30. März 2021 bis zum 4. April 2021 ist es zu einem Diebstahl eines E-Bikes aus einem Schuppen in Oldenborstel gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Geschädigte hatte sein schwarz-silberfarbenes Elektrofahrrad mit Korb in einer Halle auf einem Grundstück im Hessenweg abgestellt. Der Schuppen war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Als der Anzeigende die Halle Anfang April aufsuchte, war das Schloss weg und sein Rad verschwunden. Bei dem Bike handelte es sich um ein älteres Modell mit einem Restwert von vielleicht 250 Euro.

Zeugen, die in dieser Sache Hinweise geben können, sollten sich an die Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 wenden.

Merle Neufeld

