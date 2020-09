Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann nach Unfall aus Auto befreit

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag, gegen 10:00 Uhr, kam ein 49-jähriger Autofahrer auf der Bockholter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite im Graben liegen. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Auto. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. An dem Auto entstand Totalschaden. Der Schaden wird auf 41.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Bockholter Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell