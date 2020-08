Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg

Diebstahl eines neuwertigen Pkw - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In Pinneberg ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 13.08.2020, bis 06.00 Uhr, zu einem Diebstahl eines neuwertigen Pkw (SUV) der Marke Toyota RAV4 im Wert von ca. 38.000 Euro gekommen. Die rote Kombilimousine war zur Tatzeit auf einem umzäunten Carport-Stellplatz vor einem Wohnhaus in der Straße Apfelstieg abgestellt.

Die bislang noch unbekannten Täter öffneten das Zauntor und verschafften sich so Zugang zum Grundstück. Sie setzten das mit keyless-go ausgestattete Fahrzeug ohne Schlüssel in Betrieb und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 202-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell