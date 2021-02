Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Mutmaßliche Giftköder ausgelegt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch (10.02.2021) meldete sich eine Hundebesitzerin bei der Polizei, nachdem sein Hund Anfang Januar beim Gassi gehen im Bereich entlang des Neckars von der Mannheimer Straße bis Bereich Liselottestraße ausgelegte Giftköder aufgenommen habe und anschließend bei einem Tierarzt notärztlich behandelt werden musste. Die mutmaßlich präparierten Wurst- bzw. Fleischkäsestücken waren teilweise unter Laub und Gestrüpp versteckt gewesen. Am Wochenende zuvor hatte sich bereits eine weitere Hundebesitzerin bei der Polizei gemeldet, der ebenfalls aufgefallen war, dass in den zurückliegenden Monaten im Bereich einer Wiese im Erlebaltweg kleingeschnittener Fleischkäse und Würstchen verstreut lagen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich dort unter Telefon 06221/830740 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell