Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210504.1 Heide: Dieb schlägt gänzlich unbemerkt zu

Heide (ots)

Während des Einladens von Einkäufen in ein Fahrzeug hat ein Dieb am Montagnachmittag eine Frau in Heide bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Um 15.00 Uhr befand sich die 29-jährige Geschädigte in Begleitung von zwei Kindern auf dem Parkdeck in der ersten Etage der Marktpassage in Heide in der Marschstraße. Sie lud ihre Einkäufe in ihr Auto und deponierte währenddessen ihre Tasche im Einkaufswagen. Als sie mit dem Verstauen ihrer Sachen fertig war, bemerkt sie, dass ihre Tasche fehlte. Ein Unbekannter musste sie sich in einem unbeobachteten Moment geschnappt haben. Er erbeutete nur wenig Bargeld, dafür aber unter anderem Wertgutscheine und ein Smartphone.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell