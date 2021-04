Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bedrohung in der Windestraße

Ludwigshafen - Maudach (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 18.04.2021 gegen 01:30 Uhr, wurde eine Gruppe von drei männlichen Personen vor einem Haus in der Windestraße in Ludwigshafen/Maudach gemeldet, welche laut herumschreien. Bis die Polizei vor Ort ankam, waren die Personen bereits geflüchtet. Die Familie, welche in dem Haus wohnt gab an, dass die drei Personen sie bedroht und beleidigt haben. Zudem hat eine der Personen den Außenspiegel des Autos der Familie abgetreten und danach einen Absperrpoller auf das Auto geworfen, sodass es dadurch beschädigt wurde. Obwohl durch die Polizei intensive Fahndungsmaßnahmen betrieben wurden, konnten die drei Personen nicht mehr angetroffen werden. Einige Zeit später erschienen die Täter erneut vor dem Anwesen der Familie, konnten jedoch auch dieses Mal nicht von der Polizei angetroffen werden. Der Grund für diesen Vorfall ist bislang noch nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

