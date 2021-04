Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Haftbefehl nach Verkehrskontrolle

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Am Freitag, 16.04.2021, 20:40 Uhr, wurde auf dem Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen-Oggersheim ein 39-Jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl des Amtsgerichtes Bad Dürkheim bestand.

Weiterhin stand die Person unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetamin, für den Roller bestand keine aktuelle Versicherung. In einem mitgeführten Rucksack konnten zwei Ecstasy-Pillen und geringe Mengen an Amphetamin aufgefunden werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Auf Grund des Haftbefehls wird er am Folgetag beim Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein vorgeführt. Weiterhin erwarten ihn nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell