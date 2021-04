Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeibeamte bespuckt und Streifenwagen beschädigt

Ludwigshafen - Nord (ots)

Als am Freitagabend eine junge Frau in der Schanzstraße lautstark herumschrie und parkende PKWs beschädigte, informierten Anwohner per Notruf die Polizei. Die Beamten konnten sodann eine hochaggressive Frau vor Ort antreffen. Auch durch gutes Zureden ließ sich die Dame nicht beruhigen, sondern begann, die Polizeibeamten unentwegt zu beleidigen. Da die Frau auch die Herausgabe ihrer Personalien verweigerte, sollte sie für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle nach Oppau verbracht werden. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens sollte sie hierzu gefesselt werden. Dagegen wehrte sie sich jedoch durch Tritte und Anspucken der Beamten. Nachdem die Aggressorin letztlich in den Streifenwagen verbracht werden konnte, trat sie dort im Inneren gegen eine Scheibe und beschädigte diese ebenfalls. Aufgrund Ihrer psychischen Ausnahmesituation wurde die 33-jährige Ludwigshafenerin schließlich in der psychiatrischen Station eines Krankenhauses vorgestellt. Durch die Tritte der Frau wurde eine 28-jährige Polizeibeamtin leicht verletzt. Die Randaliererin erwarten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

