Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall

Ludwigshafen - West (ots)

Am Freitagvormittag, des 16.04.2021 gegen 08:10 Uhr, kam es in der Bruchwiesenstraße an der Auffahrt auf die B37/B44 in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden. Hierbei kreuzte ein 43-Jähriger aus Mannheim mit seinem PKW die Bruchwiesenstraße, um von der Bayreuther Straße aus auf die B37/B44 aufzufahren. Zeitgleich wollte ein 30-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein von der Bruchwiesenstraße auf die B37/B44 auffahren, wobei er vorfahrtsberechtigt war. Der 43-Jährige missachtete die Vorfahrt des 30-jährigen Mannes, wodurch zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Autos jedoch entstanden diverse Schäden in Höhe von ungefähr 1500 Euro und 7500 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der missachteten Vorfahrt.

