Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand - Taser- und Pfefferspray eingesetzt

Ludwigshafen (ots)

Weil ein 32-Jähriger sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, musste die Polizei den Taser- und Pfefferspray am Donnerstag (15.04.2021) in einer Wohnung einsetzen. Die Polizei wurde gegen 16.30 Uhr über den 32-jährigen Randalierer in einer Wohnung in Ebernburgstraße informiert. Als die Polizei erschien, ging der 32-Jährige auf die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten los. Hierbei wurde Pfefferspray und der Taser eingesetzt, sodass der 32-Jährige festgenommen werden konnte. Der Mann wurde anschließend dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen übergeben. Bei dem Polizeieinsatz wurden keine Personen verletzt.

