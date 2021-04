Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mülleimerbrand an Haltestelle

Ludwigshafen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag (15.04.2021, gegen 17:30 Uhr) ein Mülleimer an der Straßenbahnhaltestelle "Mannheimer Tor" in der Mannheimer Straße in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell