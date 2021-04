Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechseltrickbetrug

Ludwigshafen (ots)

Einem 70-Jährigen wurde bereits am Mittwoch (14.04.2021, 13 Uhr) 85 Euro gestohlen, nachdem er mit einem unbekannten Mann Geld wechselte. Der 70-Jährige traf in einem Einkaufcenter am Rathausplatz auf den Trickdieb, der ihn aufforderte Geld zu wechseln. Der Senior ging auf das Angebot ein. Im Anschluss stellte der 70-Jährige fest, dass 85 Euro fehlten. Der Trickbetrüger war zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 1,75m und 1,80m groß, hatte kurze schwarze Haare und trug einen Pullover der Marke "Boss". Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell