Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto beschädigt und weggefahren

Ludwigshafen (ots)

Der Renault einer 32-Jährigen wurde am 14.04.2021, zwischen 13 und 16 Uhr, beschädigt, während dieses auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Oderstraße parkte. Aufgrund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto gegen den Renault stieß. Anschließend fuhr die Person weg, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

