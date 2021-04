Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (15.04.2021), gegen 12.10 Uhr, fuhr ein schwarzer Audi Q8 auf deinem Supermarktparkplatz in der Mannheimer Straße gegen einen geparkten VW und flüchtete anschließend. Die beiden Insassen des Audis stiegen noch aus und begutachteten den Schaden. Anschließend fuhren beide davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell