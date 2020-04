Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Raubüberfälle auf Geldboten in Gelsenkirchen aufgeklärt

Gelsenkirchen (ots)

Erfolg für die gemeinsame Ermittlungskommission von Polizei Gelsenkirchen und Polizei Recklinghausen: Mindestens drei Überfälle auf Geldboten eines Lebensmittelunternehmens sollen drei Männer in Gelsenkirchen und Herten begangen haben. Ein 30-jähriger Recklinghäuser spielte dabei eine entscheidende Rolle. Weiteres finden Sie in der Pressemitteilung der Polizei Recklinghausen vom heutigen Tag unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4583089. In einem Fall haben wir am 16. Januar 2020, um 12.52 Uhr, eine Öffentlichkeitsfahndung mit zwei Phantombildern eingeleitet. Nach der Tatklärung werden alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.

