Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tankstellenmitarbeiterinnen bedroht und angespuckt

Ludwigshafen - Edigheim (ots)

In der Mittagszeit des 16.04.2021 wurden zwei Tankstellemitarbeiterinnen in Ludwigshafen Edigheim auf einen Mann aufmerksam, welcher sich wohl ohne ersichtlichen Grund auf dem Tankstellengelände aufhielt. Als der Mann durch die beiden Frauen aufgefordert wurde, das Gelände zu verlassen, begann er damit, beide wüst zu beleidigen und zu bedrohen. Als die Mitarbeiterinnen weiterhin den Mann beharrlich aufforderten, sich zu entfernen, versuchte dieser, den beiden ins Gesicht zu spucken. Glücklicherweise traf er diese dabei "nur" im Kopfbereich. Nachdem die beiden Frauen schließlich die Polizei verständigten, entfernte sich der Mann dann doch eigenständig von der Örtlichkeit. Aufgrund er Beschreibung der beiden Geschädigten konnte der Täter, der bei der Polizei in Oppau aufgrund zahlreicher Vorfälle bereits bekannt ist, sofort ermittelt werden. Dieser wurde durch die Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Hier wurden ihm im Rahmen einer sogenannten Gefährderansprache die rechtlichen Konsequenzen seines Verhaltens aufgezeigt und weitere polizeiliche Maßnahmen bei einem derartigen erneuten Verhalten angedroht. Den 53-jährigen Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Bedrohung und Beleidigung

