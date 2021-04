Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Balkonbrand

Ludwigshafen - Süd (ots)

Am Freitagabend, des 16.04.2021 gegen 20:00 Uhr, wurde ein Brand auf einem Balkon in der Heinrich-Heine-Straße in Ludwigshafen am Rhein gemeldet. Bei dem Versuch den Brand zu löschen verletzte sich der Bewohner der Wohnung, ein 25-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein, an der Hand. Das Feuer konnte letztendlich durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer entstanden Schäden an der Hausfassade und den Gegenständen, die sich auf dem Balkon befanden. Eine Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Der 25-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Gefahr eines weiteren Brandes konnte durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Ludwigshafen ausgeschlossen werden.

