Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Tödlicher Verkehrsunfall: 18-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

UnnaUnna (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstag (21.11.2020) gegen 00.00 Uhr in Unna gekommen. Zur Unfallzeit befuhr ein 18-jähriger Kamener mit seinem Pkw die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Süden. Nach einem Überholmanöver kommt das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fährt über den Grünstreifen. Hier überschlägt sich das Fahrzeug und prallt gegen einen Baum. Fahrer und Beifahrer - ein 18-jähriger Kamener - werden im Fahrzeug eingeklemmt. Die eingesetzte Feuerwehr kann den Beifahrer schwer verletzt bergen, der Fahrer verstirbt noch an der Unfallstelle.

