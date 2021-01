Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Humptrup: Brand eines Mehrfamilienhauses

Humptrup / NF (ots)

Am frühen Samstagmorgen (23. Januar 2021) gegen 03.40 Uhr kam es zu einem Feuer in der Hauptstraße in Humptrup.

Aus bisher ungeklärter Ursache brach ein Feuer in einem Wohnhaus mit vier Wohneinheiten aus. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich, das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizeistelle Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen.

