Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Festnahme nach Sachbeschädigungen

Flensburg (ots)

Am späten Donnerstagabend (21. Januar 2021) gegen 22.00 Uhr wurden der Polizei aktuell stattfindende Sachbeschädigungen in der Eckenerstraße in Flensburg gemeldet.

Die zwei beschriebenen Tatverdächtigen konnten in der Harrisleer Straße durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Der 26-jährigen Flensburgerin und dem 28-jährigen Flensburger wird eine Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen vorgeworfen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie gegen die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge getreten.

