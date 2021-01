Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording: Festnahme nach Einbruch

Sankt Peter-Ording (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (19. Januar 2021) gegen 05.00 Uhr wurde der Polizei ein gegenwärtig stattfindender Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude Im Bad in Sankt Peter-Ording gemeldet.

Der flüchtende Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten in Tatortnähe festgenommen werden. Sie stellten bei dem Mann Diebesgut vom Tatort fest. Der Beschuldigte, ein 30-jähriger Mann aus Sankt Peter-Ording, ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen verschiedener Straftaten in Erscheinung getreten, teilweise kam es zu einer Verurteilung. Der 30-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Anna Rehfeldt

Telefon: 0461 / 484 2009

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell