Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kotzenbüll: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Polizei sucht Zeugen!

Kotzenbüll (ots)

Am Dienstagmorgen (19. Januar 2021) gegen 07.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bundesstraße 202 in Höhe Kotzenbüll, dessen Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Ein 44-Jähriger befuhr mit einem Sattelzug die B202 von Tönning kommend in Richtung Garding. In Höhe der Ortschaft Kotzenbüll kam ihm nach ersten Erkenntnissen ein Lastkraftwagen entgegen, der aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Der 44-jährige Geschädigte konnte auf die Bankette ausweichen und einen Zusammenstoß mit dem anderen Lkw verhindern. Er blieb unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum geflüchteten Lkw machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Tönning unter 04861-6170660 oder per Email unter Toenning.PSt@Polizei.LandSH.de zu melden.

