Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rote Ampel missachtet

Ludwigshafen (ots)

Eine zivile Polizeistreife beobachtete am Donnerstag (11.03.2021), wie ein 32-Jähriger mit seinem PKW in der Heinigstraße bei Rot über die Ampel fuhr. Als die Polizei ihm kontrollierte, händigte er einen kroatischen Führerschein aus, den er in einem Urlaub in Kroatien erlangte. Da der 32-Jährige keinen Wohnsitz in Kroatien besitzt und in Ludwigshafen gemeldet ist, verliert der Führerschein aber seine Gültigkeit. Der 32-Jährige muss sich nun wegen das Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Rotlichtverstoß verantworten.

