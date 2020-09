Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger mit Wohnmobil auf Baustelle

Kaiserslautern (ots)

Auf einer Baustelle in der Brüsseler Straße nahm in der Nacht zum Donnerstag ein Anwohner Verdächtiges wahr. Ein Mann hantierte mit einer Taschenlampe und einem Schweißgerät. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Eine Streife traf auf dem Gelände einen Arbeiter an. Er gab an, aufzuräumen. Vorsorglich überprüften die Beamten sein Wohnmobil, das in der Nähe parkte. Mutmaßliches Diebesgut fanden die Beamten darin nicht. Stattdessen fiel auf, dass das Kennzeichen des Fahrzeugs zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Wagen war nicht zugelassen. Die Beamten entstempelten die Nummernschilder. Mit dem Wohnmobil darf der Mann vorerst nicht fahren. |erf

