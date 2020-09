Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 42-Jährige will Partner loswerden

Kaiserslautern (ots)

Um ihren Lebensgefährten loszuwerden, wählte eine 42-Jährige am Mittwochnachmittag den Polizeinotruf. Sie gab an, von ihrem Partner mit einem Messer bedroht zu werden. Einsatzkräfte rückten aus. Vor Ort trafen sie zwar die 42-Jährige an, doch von dem angeblich aggressiven Lebenspartner fehlte jede Spur. Wie sich herausstellte, war der Mann zur vermeintlichen Tatzeit gar nicht zu Hause gewesen. Die 42-Jährige räumte ein, dass sie am Telefon gelogen habe. Zwischen den Partnern sei es in der Vergangenheit oft zu Streitigkeiten gekommen. Mit Hilfe der Polizei habe sie den Auszug ihres Lebensgefährten beschleunigen wollen. Die 42-Jährige erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen falscher Verdächtigung und Missbrauch des Notrufs. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell