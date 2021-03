Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Autos in Friesenheim aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 10.03., 14:00 Uhr bis 11.03., 13:00 Uhr wurden im Stadtteil Friesenheim mindestens drei Autos aufgebrochen. In der Otto-Buckel-Straße wurden zwei Mercedes aufgebrochen. Aus einem der Autos wurden verschiedene Gegenstände und auch Bargeld gestohlen. In der Erzberger Straße wurde ein Mercedes aufgebrochen und ein weiterer Mercedes zumindest durchwühlt. Auch in der Sternstraße wurde ein Seat Ibiza durchwühlt. Aus allen drei Autos in der Erzberger Straße und in der Sternstraße wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. An zwei Autos konnten keine Aufbruchspuren vorgefunden werden. Ob diese unverschlossen waren oder die Autos auf unbekannte Weise aufgebrochen wurden, ist Bestandteil der bereits aufgenommenen Ermittlungen. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.200,- Euro. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe könnten die Taten in Zusammenhang stehen.

Wer hat eine der Taten beobachtet? Wer hat in der Erzberger Straße, Sternstraße oder auf dem Otto-Buckel-Platz verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

