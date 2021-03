Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Baustellenfahrzeug

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte schlugen in dem Zeitraum vom 09.03.2021 bis 10.03.2021 die Beifahrerscheibe eines Transportes ein. Aus dem Mercedes Sprinter wurde Werkzeug im Gesamtwert von 5000 Euro entwendet. Unter dem Diebesgut befanden sich auch Akku-Bohrmaschinen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Bereich Am Sandloch abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell