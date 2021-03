Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mofa- und Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag entwendeten Unbekannte ein Mofa und einen Roller in Ludwigshafen-Hemshof. In der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:50 Uhr wurde in der Lenaustraße ein Mofa entwendet. Ein Zeuge hatte vier verdächtige Jugendliche in der Nähe gesehen, ob diese etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist noch unklar. Das entwendete Mofa wurde in der Nähe auf einem Parkplatz beschädigt aufgefunden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde in der Rohrlachstraße ein Roller entwendet. Der Roller konnte auch in der Nähe beschädigt aufgefunden werden. An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen.

Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell