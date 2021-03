Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen in der Fabrikstraße abgestellten Roller. Drei männliche Jugendliche sollen den Roller umgeworfen und gegen diesen getreten haben. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und verständigte die Polizei. Die Jugendlichen sollen alle schwarz gekleidet gewesen sein und flüchteten vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder hat drei schwarz gekleidete Jugendliche gegen 17:00 Uhr in der Fabrikstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell