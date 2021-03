Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 06:20 Uhr wurde ein 53-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Karl-Müller-Straße/Carl-Bosch-Straße leicht verletzt. Ein 45-jähriger Autofahrer soll den Radfahrer beim Abbiegen übersehen haben, so dass es zum Unfall kam.

