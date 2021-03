Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schockanruf am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (09.03.2021), gegen 11.45 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer 79-Jährigen aus Ludwigshafen an und versuchte 31.000 Euro zu fordern. Als Vorwand gab er an, dass seine Tochter verunglückt sei und eine lebensrettende Operation benötige. Der medizinische Eingriff würde 31.000 Euro kosten. Die 79-Jährige erkannt sofort, dass es sich um einen Betrug handelte und beendete das Gespräch.

