POL-PPRP: Polizei stellt Roller sicher - 19-Jähriger wieder mal zu Fuß

Ludwigshafen (ots)

Ein 19-Jähriger muss in Zukunft auf seinen Roller verzichten, nachdem er am Montag (08.03.2021) bei der Fahrt beobachtet wurde. Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am gegen 14 Uhr bei der Polizei, um sich über einen Mann ohne Helm zu beschweren, der mit einem sehr lauten Roller die Saarlandstraße entlang fuhr. Die Polizei stellte anschließend einen 19-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung passte, in der Knollstraße fest. Der junge Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ist bereits in Vergangenheit, mit Fahrten ohne eine gültige Fahrerlaubnis, der Polizei aufgefallen. Der Roller wurde sichergestellt. Der 19-Jährige muss sich nun erneut wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis verantworten.

