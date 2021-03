Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert

Ludwigshafen (ots)

Am Montag konnten Beamte der Polizei Ludwigshafen zwei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen, aus dem Verkehr ziehen. Gegen 15:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Autofahrer in der Athener Straße und gegen 16:00 Uhr wurde ein 30-jähriger Autofahrer in der Bruchwiesenstraße kontrolliert. Bei beiden Autofahren konnten Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Bei beiden verlief ein Drogenschnelltest positiv auf THC. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen.

Beide Fahrer müssen nun wegen der drogenbeeinflussten Fahrt mit einem Bußgeld von bis zu 3.000,- Euro und einem Fahrverbot rechnen. Außerdem überprüft die Führerscheinstelle bei drogenbeeinflussten Kraftfahrzeugführern regelmäßig die Geeignetheit und kann z.B. eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) anordnen.

