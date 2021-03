Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Roller ohne Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag gegen 13:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwighafen einen 16-jährigen Rollerfahrer auf der Kreisstraße K1. Der Roller war den Beamten aufgefallen, da an ihm noch ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht war. Der Fahrer gab an, dass er vergessen habe den Versicherungsschutz zu erneuern.

Zur Erinnerung: Seit dem 01.März hat das neue Versicherungsjahr für Kleinkrafträder, Mofas u.a. begonnen. Die derzeit gültigen Versicherungskennzeichen für das Jahr 2021 sind blau.

