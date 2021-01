Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190121-0034: Schwerer Diebstahl

Bergneustadt (ots)

Auf die Greifzange eines Baggers hatten es Unbekannte zwischen Freitag (15. Januar) und Montag (18. Januar) abgesehen. Die Maschine wurde am Freitag um 15.30 Uhr am Straßenrand des Südrings in Bergneustadt unter einer Brücke abgestellt. Am Montag, gegen 8.30 Uhr, war die circa 100 Kilogramm schwere Greifzange verschwunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Kathrin Popanda

Telefon: 02261/8199-651

E-Mail: kathrin.popanda@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell